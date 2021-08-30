Відставка Кличка: кого можуть призначити головою КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко може піти у відставку. Його місце може зайняти міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна.

Одне з джерел в команді Зеленського повідомило, що Кличка не поспішають звільняти.

"Можливо, його хтось накрутив, А офіс всього лише підхопив цю історію і підіграв. Справи і підозри щодо представників оточення Кличка будуть бити по його рейтингу сильніше, ніж його відставка" , - повідомило джерело.

До заміни голови КМДА на Банковій хочуть прийняти новий закон про столицю, щоб потім Конституційний суд з легкістю не скасував це призначення.

Автор: Уляна Безпалько