Мовчання Зеленського: чому РФ активізувала бойові дії на Донбасі

В останні дні ситуація на Донбасі серйозно загострилася, проте президент у відповідь мовчить, повідомляє Depo.ua.

Днями вперше з 2017 року була обстріляна прифронтова Авдіївка. В результаті атаки російських бойовиків поранили вісьмох наших захисників. Протягом 28 серпня в зоні проведення ООС зафіксували 18 порушень режиму припинення вогню.

Обстріли тривали і в неділю. Лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький оприлюднив підбірку фотографій, на яких - наслідки обстрілу Авдіївки, зруйнована військова гаражна база, де зберігалася техніка. При цьому єдиною реакцією нашої влади на ці події стала заява української делегації в ТКГ.

Дуже дивна за змістом.

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - наголошується в ньому.

А дивне воно тому, що в ситуації, що склалася суспільство чекає від влади набагато більш жорсткої реакції. І безпосередньо від президента.

Фото: телеграм Андрія Білецького

Ні в суботу, ні в неділю Зеленський щодо обстрілів росіянами наших позицій на Донбасі нічого не сказав. Вчора він вшановував пам'ять полеглих на російсько-українській війні, присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам і зустрівся з членами сімей загиблих військових.

Тобто працював за офіційною програмою, приуроченої до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

У вище згаданій заяві нашої делегації в ТКГ зазначалося, що ВСУ дали гідну відповідь агресорові, в той же час журналіст Юрій Бутусов стверджує зворотне - командування ООС вогонь наказало не відкривати.

Тим часом візит Зеленського в Штати знову відклали - нібито через зайнятість Білого дому ситуацією в Афганістані. Зустріч президентів України і США тепер анонсована на 1 вересня, це вже друге її перенесення. Можливо, не останнє. Тому якщо атаки на наші позиції на Донбасі продовжаться, відмовчуватися у президента не вийде. Інакше обурення в суспільстві буде зростати.

А на те, що, на жаль, атаки триватимуть, вказує кілька факторів. Перший - зараз увага світової спільноти прикута до Афганістану, і обстріли в Донбасі на тлі того, що творять таліби, здаються для світових ЗМІ менш цікавими. Тим більше, коли сама українська влада реагує мляво, замість того щоб повернути проблему російської агресії в порядок денний дипломатії і зарубіжних ЗМІ. Росія користується нагодою: поки світ шокований кадрами з Кабула, вона буде продовжувати провокації проти України.

Другий фактор - вибори Держдуми. Вони відбудуться 19 вересня, і на них будуть голосувати мешканці ОРДЛО, які отримали російські паспорти. Робити це вони будуть на території РФ. А посилення військових дій має стати для колабораціоністів мобілізаційним чинником. І в мізки інших громадян Росії будуть напхати пропагандистське марення про нібито наступі ВСУ і потреби захистити "російськомовних жителів Донбасу". Очевидно, справи у "Єдиної Росії" так собі, якщо в Кремлі вийняли з кишені цю карту.

Третій фактор - шляхом ескалації конфлікту Росія прагне вплинути на Німеччину і Францію, щоб ті дотиснули Зеленського до узаконення формули Штайнмайера. Втім, дуже складно уявити, щоб Верховна Рада прийняла рішення для реалізації зручною агресору формули. Хіба що частина "слуг" змовиться з ОПЗЖ. Але це вже зовсім інша історія з катастрофічними для держави і нинішньої влади наслідками.

Юрій Васильченко