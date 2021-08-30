Суд зменшив борг Укрзалізниці перед Сбербанком

Східний апеляційний госпсуд 16 серпня частково задовольнив апеляційну скаргу АТ "Укрзалізниця" і зменшив суму заборгованості, яка підлягає стягненню на користь "Сбербанку" з $ 56,1 млн до $ 40,55 млн, повідомляє Finbalance.

Апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції "прийшов до неправильного висновку про стягнення заявлених позивачем ("Сбербанком") відсотків за користування кредитом, нарахованих після закінчення терміну кредитного договору".

Йдеться про борги "Донецької залізниці" по ряду кредитних договорів.

У червні 2020 року "Укрзалізниця" повідомила, що Велика палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП "Донецька залізниця" з дати держреєстрації АТ - 21.10.2015. Як зазначала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов'язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому від останнього ніякого майна в статутний капітал.