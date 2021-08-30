Ризики неподання добровільних декларацій

Українці, які скористаються можливістю добровільного декларування доходів, зможуть в майбутньому спокійно розпоряджатися своїми грошима. Для них це "буде чиста фінансова історія", повідомляє UBR.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, відмова від подачі так званої нульової декларації обіцяє громадянину складності, наприклад, з придбанням майна.

"Є ряд причин, чому потрібно буде скористатися можливістю добровільно задекларувати свої доходи. Зокрема, з часом буде все складніше розмістити готівку в банківських установах або придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу", - зазначив міністр.

Тим, хто задекларує активи і сплатить з них збір, держава гарантує звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства.

Марченко зазначив, що декларуванню підлягають "неофіційні" доходи, з яких не сплачуються податки, в тому числі і надходження з-за кордону.

Не підлягають декларуванню:

власний автомобіль;

об'єкти, отримані за договором дарування;

приватизована земля;

квартира до 120 кв м і будинок до 240 кв м;

доходи, з яких сплачуються податки.

Добровільне декларування проводиться тільки один рік в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року і передбачає сплату одноразового збору в розмірі від 2,5% до 9% в залежності від цінностей.