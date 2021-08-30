Демократію не можна нав'язати – Макрон про операцію США в Афганістані

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що події в Афганістані показали, що демократію не можна нав'язати, повідомляє УНИАН.

На його думку, такого ж висновку можна дійти та після подій в Іраку та Лівії.

"В одному можна бути впевненим - демократію нав'язати не можна, не можна нав'язати уряд ззовні. Цьому нас навчила ситуація в Іраку, в Лівії, ситуація в Афганістані" , - сказав Макрон в ефірі телеканалу TF1.

Так він відповів на питання про підсумки операції США в Афганістані. На думку президента Франції, не потрібно думати, що демократію можна створити "за допомогою зброї" за кілька місяців або років.