У США ураган "Іда" залишив без електроенергії цілий мегаполіс

Ураган "Іда", якому була присвоєна категорія "виняткового небезпечного", повністю вивів з ладу систему електропостачання в мегаполісі Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана, повідомляє Deutsche Welle.

"У Новому Орлеані більше немає електроенергії", - оголосило міністерство внутрішньої безпеки США увечері в неділю, 29 серпня.

В даний час електрика виробляється лише за допомогою генераторів.

"Іда" обрушилася на узбережжі Мексиканської затоки з поривами вітру швидкістю 240 кілометрів на годину. В даний час рівень небезпеки знижений з четвертого до другого, пориви вітру досягають 175 кілометрів на годину. Проте, експерти прогнозують досить серйозні руйнування, оскільки через зниження швидкості просування стихії об'єкти на шляху проходження урагану піддаються сильним вітрам і зливам більш тривалий час.

Президент США Джо Байден назвав "Іду" потенційно смертельним ураганом і закликав населення серйозно поставитися до загрози. Ураган "Іда" нагадав про катастрофічний ураган "Катріна", який в цей же день пронісся над Новим Орлеаном 16 років тому і забрав життя більш ніж 1800 чоловік. На даний момент повідомляється про одного загиблого в результаті урагану "Іда".