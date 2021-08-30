Українка стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу

На Паралімпійських іграх-2020, які проходять у Токіо, знову пролунав гімн України, адже наша тенісистка здобула медаль найвищої проби, повідомляє УНИАН.

Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу в класі 6.

У фіналі 30-річна Литовченко розбила вщент представницю Паралімпійського комітету Росії Маляк Алієву. Поєдинок Марина виграла з рахунком 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), не віддавши жодного сету суперниці.

Литовченко у Ріо-2016 здобула бронзу, а тепер стала першою.

Це вже третя нагорода наших спортсменів в дисципліні настільний теніс на Паралімпіаді-2020. Напередодні Іван Май та Максим Ніколенко стали бронзовими призерами.

Паралімпіада в Токіо: Марина Литовченко здобула золото у настільному тенісі у 15-хвилинному матчі.