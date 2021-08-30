В Японії з'ясували походження домішок у вакцині Moderna

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомило, що домішки, виявлені у флаконах з вакциною Moderna у префектурі Окінава, можуть бути частинками пробок флаконів, повідомляє Укрінформ.

Співробітники міністерства заявили в неділю, що вони отримали доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical, яка займається доставкою цієї вакцини по Японії.

Згідно з доповіддю, результати перевірки з великою ймовірністю дають зрозуміти, що сторонні речовини можуть бути фрагментами гумових пробок флаконів. У документі говориться, що частки гуми могли потрапити в вакцину при проколі пробки голкою шприца.

Представники міністерства заявляють, що з якістю вакцини немає жодних проблем і вони не бачать необхідності призупиняти програму вакцинації.

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що двоє чоловіків померли після отримання доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna, що входили в число партій, використання яких було пізніше призупинено після виявлення контамінантів.

Поки що залишається незрозумілим, чи пов'язані їхні смерті зі щепленнями.

Двоє чоловіків у віці 30 і 38 років отримали щеплення 22 і 15 серпня відповідно. Обидва вони померли через три дні після вакцинації.

Сторонні речовини, які ймовірно є металевими частинками, були виявлені в закритих флаконах з вакциною Moderna на кількох пунктах вакцинації в Японії з середини серпня.