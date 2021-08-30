Каньє Вест випустив альбом Donda

Вихід збірки, до якої увійшли 27 треків, неодноразово переносився. До релізу репер влаштував три грандіозних передпрослуховування на стадіонах, повідомляє Корреспондент.

Американський репер Каньє Вест випустив десятий студійний альбом Donda. Збірник, названий на честь його матері, вже доступний на стрімінгових платформах Apple Music і Spotify. Платівка вийшла з чорним квадратом замість обкладинки. До неї увійшли 26 композицій й інтро.

За даними ЗМІ, вперше Вест представив треки з нового збірника в середині липня 2021 року на невеликому заході в Лас-Вегасі, який ніде не транслювався. Після цього відбулися три великих презентації: дві в Атланті і одна в Чикаго.

Фінальне передпрослуховування на стадіоні в Чикаго 26 серпня відбулося з великим розмахом. На стадіоні була побудована копія будинку, в якому музикант жив в дитинстві, а в шоу взяли участь Тревіс Скотт, Дон Толівер і Шенсі, а також DaBaby і Мерилін Менсон.

На завершення дійства Вест постав на сцені без маски, яку не знімав на публіці вже кілька місяців, але найбільшою інтригою став вихід його колишньої дружини Кім Кардаш’ян у весільній сукні. Сцена породила чутки про те, що пара возз'єдналася.