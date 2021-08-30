Податок на нерухомість будуть платити по-новому

В Україні збираються по-новому адмініструвати податок на нерухомість. Цей процес хочуть передати на місцевий рівень. З відповідною ініціативою виступили в партії монобільшості "Слуга народу", повідомляє UBR.

Разом з цим, ще в травні Державна податкова служба (ДПСУ) розпочала реалізацію пілотного проекту з реформування адміністрування оподаткування.

В "пілот" потрапили Черкаська, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Чернігівська області. Результати нового адміністрування (тобто реалізації податкових відносин між місцевими органами влади та платниками податків), за даними ДПСУ, дозволили значно збільшити податкові надходження в цих регіонах.

Хоча це не ключова мета нового адміністрування: за словами представників ДПСУ, головною метою є створення паспорта територіальної громади в якому буде інформація про адміністративно-територіальний устрій, демографічні показники, фінансові показники, податкова інформація, інформація про об'єкти оподаткування.

Все це буде впливати на сферу адміністрування податків.

"Швидше за все, нова модель податкових взаємовідносин, а саме їх реалізація, скажімо так, "на місцях" матиме всеукраїнський характер. Не знаю, чи варто це вважати частиною "децентралізації", але очевидно, що для ДПСУ це хороша можливість зрозуміти податковий потенціал кожної територіальної громади", - зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Що стосується податку на нерухоме майно, то цей збір, в цілому, за своєю фіскальною суттю, нічим не відрізняється від інших податків і зборів, додає експерт. Тому сплата податку до місцевих бюджетів теж виглядає цілком логічною.

Відносно самих платників податків, то законодавча ініціатива навряд чи ускладнить механізм сплати податків. Переклад оподаткування на "місцеве адміністрування" повинен бути пов'язаний ще і з поліпшенням якості послуг.

Суть податку на нерухомість

Податок повинні сплачувати власники житла, які мають "надлишок" площі - для квартир понад 60 кв. м., будинків - понад 120 кв. м., кілька об'єктів нерухомості загальною площею понад 180 "квадратів", або ж якщо об'єкт нерухомості використовується з метою отримання прибутку (здається в оренду).

"Найчастіше в побуті цей податок називають, як "податок на розкіш". Податок в основному стягується за надлишки площі (за кожен кв. м понад передбачену норму). Але якщо площа квартири перевищує 300 "квадратів", а дома - 500 кв . м, то одноразово за такий об'єкт доведеться заплатити 25 тис. грн", - нагадує Юрій Піта.

Ставка податку в кожному регіоні встановлюється самостійно, але не більше 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати. Наприклад, в Києві вона становить 1% від розміру мінімальної зарплати, тобто 47,23 грн/кв. м.