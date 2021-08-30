10 хвилин телефонної розмови рятують від самотності: розповідають експерти

Дослідники з'ясували, що навіть звичайні балачки телефоном можуть допомогти вам почуватись щасливішими. Вистачить і 10 хвилин, головне – регулярність, повідомляє 24 Канал.

Люди часто недооцінюють важливість міжособистісних зв'язків. Проте дослідники Техаського університету довели, що контакти з іншими можуть творити справжні дива. Вони з'ясували, що короткі розмови навіть на несерйозні побутові теми зменшують відчуття самотності та тривоги.

Як проводилось дослідження

Волонтери, які погодились допомогти у дослідженні, отримали інструктаж, щоб цілий місяць обдзвонювати 240 учасників дослідження.

дослідження. У перший тиждень волонтери дзвонили їм 5 разів, щодня, і розмова тривала трохи більше 10 хвилин. У всі наступні тижні вони зв'язувались з учасниками вже рідше, 2 – 5 разів, і розмовляли рівно 10 хвилини. Вони говорили на різноманітні теми , про ситуації у життя, побут, дехто навіть запитував, як справи у самих волонтерів.

, про ситуації у життя, побут, дехто навіть запитував, як справи у самих волонтерів. Кожного тижня учасники мали проходити контроль, щоб виміряти рівень тривоги, самотності та депресивного стану.

Результати здивували

В середньому рівень самотності знизився на цілих 20%. На початку дослідження за шкалою UCLA він складав 6,5 позначок, а наприкінці – 5,2.

Авторка дослідження, Маніндер Калон, зізналась, що поки вони не визначились, як саме можна використовувати ці результати, проте не варто заперечувати, що короткі розмови по телефону дуже позитивно впливають на стан людей – і це вже дивовижно.

Крім того, дослідники побачили, що після такого місячного експерименту рівень тривоги учасників дослідження знизився більше ніж на 30%, а депресії – майже на 24%. Це стало несподіванкою:

"Ці цифри були ще більш вражаючими, ніж зниження рівня самотності, тому що ми не очікували такого результату," , – зазначає Маніндер Калон

У побуті цим результатам відразу можна знайти застосування. Дослідниця радить відразу звертатись до людей, яким ви довіряєте (родичів або друзів) і просто поговорити з ними, якщо ви хоч трохи почуваєтесь самотніми. Адже тепер доведено, що це дійсно працює!

Втім вона також попереджає: це має бути людина, яка дійсно зацікавлена вас слухати та може підтримувати змістовну розмову.

Так само важливо й самим вислуховувати рідних, коли вони просто хочуть поговорити з вами. Та не забувайте дзвонити їм, не тільки тоді, коли вам здається. що вони почуваються пригнічено, а й просто так, без особливого приводу.