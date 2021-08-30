ДФС виявила нелегальне виробництво палива на 2,3 млн грн

ДФС виявила нелегальне виробництво палива на 2,3 млн грн
Фото: ДФС

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області викрили незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів та ухилення від сплати податків СГД. 

Загальна сума вилучених підакцизних товарів складає близько 2,3 млн грн, повідомляє пресслужба ДФС﻿.

За результатами санкціонованих обшуків на території області виявлено та вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, відеореєстратори, також виявлено понад 50 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, резервуари для зберігання ПММ з автозаправними колонками та пістолетами, спеціальне обладнання, причіп-автоцистерну тощо.

На всіх об’єктах відібрано зразки для проведення експертиз. Ємності, резервуари, автоцистерну, паливо-роздавальні колонки належним чином опечатано, повідомили в пресслужбі.

Досудове розслідування триває.

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фото ДФС
Возможно, это изображение (на открытом воздухе)
фото ДФС
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