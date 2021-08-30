ДФС виявила нелегальне виробництво палива на 2,3 млн грн
Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області викрили незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів та ухилення від сплати податків СГД.
Загальна сума вилучених підакцизних товарів складає близько 2,3 млн грн, повідомляє пресслужба ДФС.
За результатами санкціонованих обшуків на території області виявлено та вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, відеореєстратори, також виявлено понад 50 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, резервуари для зберігання ПММ з автозаправними колонками та пістолетами, спеціальне обладнання, причіп-автоцистерну тощо.
На всіх об’єктах відібрано зразки для проведення експертиз. Ємності, резервуари, автоцистерну, паливо-роздавальні колонки належним чином опечатано, повідомили в пресслужбі.
Досудове розслідування триває.