ДФС виявила нелегальне виробництво палива на 2,3 млн грн

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області викрили незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів та ухилення від сплати податків СГД.

Загальна сума вилучених підакцизних товарів складає близько 2,3 млн грн, повідомляє пресслужба ДФС﻿.

За результатами санкціонованих обшуків на території області виявлено та вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, відеореєстратори, також виявлено понад 50 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, резервуари для зберігання ПММ з автозаправними колонками та пістолетами, спеціальне обладнання, причіп-автоцистерну тощо.

На всіх об’єктах відібрано зразки для проведення експертиз. Ємності, резервуари, автоцистерну, паливо-роздавальні колонки належним чином опечатано, повідомили в пресслужбі.

Досудове розслідування триває.

фото ДФС