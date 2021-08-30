У Міносвіти назвали терміни навчального року 2021/22

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться за графіком, 1 вересня 2021-го і завершиться не пізніше ніж 1 липня 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо" , - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Перший урок у новому навчальному році міністерство рекомендує присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

Зазначається, що для підготовки уроку можна скористатися: тематичними матеріалами від Українського інституту національної пам'яті, які містять, зокрема, інформацію про етапи української держави, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика, а також ресурсами від ГО "Освіторія" для тематичного уроку до Дня Незалежності в 1-11 класах.

1 вересня школи також можуть приєднатися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-сторінці ГО "Освіторія".