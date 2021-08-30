Вибори Харківського міського голови: розпочата офіційна підготовку до голосування

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов підписав розпорядження №69/1 "Про основні організаційні заходи з підготовки та проведення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року", а також №70/1 "Про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території міста Харкова", повідомляє Depo.ua.

Першим розпорядженням Терехов затвердив план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів. У тому числі підготувати приміщення для Харківської міської територіальної виборчої комісії, районних у місті ТВК, забезпечити їх засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою тощо. Голови райадміністрацій мають перевірити наявність та стан виборчих скриньок та кабін для таємного голосування.

Також мають бути вжиті заходи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, охорони виборчих комісій, а також бюлетенів та іншої документації, транспортування під охороною в супроводі поліцейських бюлетенів та виборчих документів тощо.

Другим рішенням Терехов розпорядився відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Харкова; до 10 вересня обладнати стенди, дошки оголошень для розміщення передвиборної агітації.

Розміщення агітації не допускається на пам’ятках архітектури, а також у місцях, де такі матеріали можуть перешкоджати безпеці дорожнього руху; на будинках і в приміщеннях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності; в транспортних засобах громадського користування та на їх зовнішній поверхні, у тому числі таксі; у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних вокзалів, аеропорту, зупинках громадського транспорту тощо.