Де Дзербі не прийшов на післяматчеве інтерв'ю після Миная

Шахтар у 6-му турі УПЛ несподівано зіграв внічию на виїзді з Минаєм (1:1). Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не прийшов на післяматчеве інтерв'ю, повідомляє 24 Канал.

Головний керманич Шахтаря не поділився емоціями від гри своїх підопічних проти Минаю. Роберто Де Дзербі не прийшов на післяматчеве інтерв'ю через брак часу. Про це розповів директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

Все пов'язано з тим, що Шахтар відразу після матчу відлітав у Київ. "Гірники" завершили поєдинок за годину до закриття ужгородського аеропорту. Тому донецькому клубу потрібно було швидко зібратись, щоб встигнути на літак, та відлетіти у столицю України через відсутність світла в аеропорту.

Через це усі представники Шахтаря не змогли відповісти на запитання журналістів.