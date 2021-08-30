Користувачів старих комп'ютерів позбавлять оновлень Windows 11

Користувачі старих ПК можуть не отримати оновлень Windows 11. Про це повідомляє видання The Verge, повідомляє Лента.Ру.

У розмові з журналістами представники корпорації розповіли, що рекомендують встановлювати нову ОС відповідно до системних вимог. Застарілі комп'ютери, які не відповідають вимогам, залишаться в «непідтримуваному стані». Таким чином, несумісні девайси можуть бути позбавлені оновлень операційної системи і драйверів.

На думку авторів, Microsoft швидше за все буде випускати патчі безпеки для всіх пристроїв на Windows 11, включаючи старі комп'ютери. Однак своїм попередженням фахівці компанії знімають з себе подальшу відповідальність за появу помилок на непідтримуваних девайсах. Журналісти відзначили, що це нормальна Юридична практика в разі великих корпорацій.

Також представники компанії пояснили, що в разі установки Windows 11 на несумісне обладнання можуть виникнути проблеми з гарантійним обслуговуванням.

В середині липня знайшли спосіб установки нової операційної системи Microsoft на застарілі комп'ютери через редагування реєстру ОС. Після анонс Windows 11 стало відомо, що для інсталяції системи комп'ютер повинен підтримувати системну прошивку UEFI, захисний протокол Secure Boot і мати криптографічний процесор TPM.