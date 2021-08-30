Південна Корея готує місію на Місяць. Перша місія з дослідження Місяця в країні готується до запуску в серпні 2022 року, повідомляє РБК-Украина.

Країна має намір провести річну місію спостереження за Місяцем за допомогою орбітального космічного корабля.

На орбітальний апарат встановлено високоточну камеру, розроблену Національним управлінням з аеронавтики та дослідженню космічного простору США (NASA). Вона протягом року збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки програми Artemis, здійснюваної під керівництвом США.

У травні Південна Корея підписала з NASA угоду Artemis - міжнародний договір про освоєння Місяця.