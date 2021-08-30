Посвідчення водія з "Дії": як не отримати штраф

В суд поступил иск водителя на постановление полиции о нарушении ПДД. В оспариваемом постановлении было указано: "Водитель не имел при себе удостоверение водителя на право управления, чем нарушил п. 2.1.а ПДД". Данным постановлением на водителя наложен штраф на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП. Данная норма предусматривает штраф 425 грн за непредъявление водителем документов на право управления. В иске водитель отметил, что "бумажных" документов на право управления он с собой не имел. Поскольку данные документы содержатся в приложении "Действие" на его смартфоне в электронном виде, то считает, что "бумажные" документы иметь с собой не нужно. Указывал, что предъявление документов в электронном формате в приложении " действие "является равноценным предъявлению" бумажных " документов. При этом, подчеркивал, что на месте остановки сотрудники полиции требовали предъявления именно "бумажных" документов. Исследовав материалы дела суд выяснил, что водителем были предъявлены документы со смартфона в приложении "действие" в электронном виде. Дополнительно суд убедился, что водитель зарегистрирован в данном приложении, в котором содержатся данные документы в электронном формате. По результатам рассмотрения дела суд согласился, что такими действиями водитель не нарушил Правил. А наоборот, действовал в соответствии с законом. С учетом указанного, суд сделай вывод, что водителем соблюдены требования п. 2.4 ПДД. А именно по требованию полицейского предъявить для проверки водительское удостоверение, водителем в соответствии с постановлением КМУ №956 от 23.10.2019 предъявлено на смартфоне е-водительское удостоверение. Что соответствует закону. Как следствие, суд отменил неправомерный штраф полиции (Дело № 215/5828/20). Следовательно, водитель не обязан иметь при себе документов на право управления в "бумажном" виде. Такие документы водитель вправе предъявить в электронном виде из приложения "действие". При этом требование сотрудников полиции иметь при себе "бумажные" документы на право управления не соответствует закону, повідомляє Auto24.