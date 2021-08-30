В Естонії на виборах президента буде лише один кандидат

Естонський парламент у понеділок проведе перший раунд голосування на виборах нового президента країни, повідомляє Рубрика.

Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат – директор Естонського національного музею Алар Каріс.

Його кандидатуру висунули Партія реформ і Центристська партія. У цих двох партій 59 місць в Рійгікогу. Для обрання президента країни в парламенті за кандидата повинні проголосувати не менше 68 з 101 депутата.

Це означає, що крім голосів парламентаріїв від Центристської партії і Партії реформ, Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голосування по кандидатурі президента, тобто кожен депутат сам буде вирішувати, чи підтримати Каріса.

Перший тур в Рійгікогу почнеться в понеділок о 13:00. Якщо кандидат не набере необхідної більшості, другий тур буде проведено у вівторок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію вибірників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

У разі якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.

Якщо ж парламент проголосує за Каріса, то він замінить на посаді чинну президентку Керсті Кальюлайд і вступить на посаду у жовтні.