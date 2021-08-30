Наречена Сасанчина поділилась зізнаннями і подробицями вагітності

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його наречена Іванна скоро стануть батьками. Майбутня матуся вирішила відповісти на популярні запитання щодо вагітності. Вона розповіла, що первісток бажаний і з'явиться на світ приблизно наприкінці 2021 року, повідомляє 24 Канал.

Новина про те, що 19-річний Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванна стануть батьками, неабияк здивувала мережу. Тому майбутня матуся вирішила поспілкуватися з шанувальниками у сторіз, щоб відповісти на найбільш поширені запитання щодо її вагітності.

За словами дівчини, пара думала, що на те, щоб завести дитину, піде багато часу. Однак сталося все трохи інакше. Іванна наголосила, що попри все, дитина дуже бажана. Те, що Роман з нареченою ще не перебувають у шлюбі, також їх не бентежить: "просто ми не спішимо, на все свій час".

Дівчина зізналась, що першими симптомами були біль внизу живота та підвищена температура. До того ж вона дуже емоційно на все реагувала. Згодом Іванна дізналась, що завагітніла.

"Відреагувала я зі сльозами, сльозами щастя, звичайно. У той день я зробила, можливо, 10 або й більше тестів й одразу записалась на УЗД," , – розповіла наречена переможця "Голосу".

Кохана Сасанчина додала, що зараз перебуває на 23 тижні вагітності. Вона вже знає стать первістка, але розголосить це згодом. Стати мамою вона зможе, ймовірно, між 14 грудня та 6 січня. Іванна також показала фото з УЗД,