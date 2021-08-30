США скликають зустріч глав МЗС країн-партнерів
США скликають зустріч глав МЗС країн-партнерів для обговорення подальшої політики щодо Афганістану, повідомляє Новое время.
Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, зустріч пройде в відеорежимі 30 серпня. Вашингтон хоче обговорити з партнерами скоординовані дії.
Учасники обговорять узгоджений підхід на наступні дні і тижні.
У Держдепі зазначили, що до обговорення приєднаються представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, Туреччини, Катару, Європейського Союзу та НАТО.