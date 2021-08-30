США скликають зустріч глав МЗС країн-партнерів для обговорення подальшої політики щодо Афганістану, повідомляє Новое время.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, зустріч пройде в відеорежимі 30 серпня. Вашингтон хоче обговорити з партнерами скоординовані дії.

Учасники обговорять узгоджений підхід на наступні дні і тижні.

On Monday, August 30 I will host a virtual ministerial with key partners and deliver remarks at 2:30 p.m. EDT to discuss our efforts since August 14 and an aligned approach to the evolving situation in Afghanistan. Watch live at https://t.co/0odi0ZeoGP or from @StateDept . - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 29, 2021

У Держдепі зазначили, що до обговорення приєднаються представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, Туреччини, Катару, Європейського Союзу та НАТО.