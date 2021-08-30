Чоловікам необхідно спати на п'ять хвилин довше, ніж жінкам

Дослідникам з Фінського інституту виробничої медицини вдалося визначити оптимальний час сну. Для цього вчені провели масштабне опитування, дізнавшись, скільки в середньому спить людина і чи багато робочих днів пропускає, повідомляє Menslife.

Для участі в дослідженні науковці запросили 1 875 жінок і +1885 чоловіків у віці 30 років і старше. Кожен з добровольців детально відповів на ряд питань, розповівши про тривалість і особливості свого сну. Результати анкетування експерти порівняли з даними про кількість лікарняних, взятих ними в той чи інший час. Ця інформація зберігається в базі Державного інституту соціального страхування.

Вчені прийшли до висновку, що люди, які виділяють на сон 7-8 годин на добу, йдуть на лікарняний в рази рідше, ніж ті, хто спить максимум 5 або понад 10 годин. Ті, хто відчуває дефіцит або надлишок сну, пропускають на 5-9 робочих днів більше. Також науковці прорахували оптимальний час сну. Так, чоловікам необхідно спати мінімум 7 годині 42 хвилини, а жінкам - 7 годин 38 хвилин.

За словами авторів дослідження, ці дані все ж усереднені, а оптимальна кількість сну кожен повинен вивести для себе індивідуально. Наприклад, якщо після шести годин сну людина відчуває себе відмінно і не відчуває жодних неприємних відчуттів, значить цього йому цілком достатньо.

Раніше експерти з сінгапурського університету довели, що дефіцит сну робить украй негативний вплив на роботу мозку.