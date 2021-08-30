Нелегальні мігранти з Афганістану та Пакистану дісталися Буковини

В Чернівецькій області на кордоні з Румунією затримали нелегальних мігрантів з Афганістану та Пакистану, які планували потрапити в Європейський Союз, повідомляє Деловая столица.

Про це заявили в Держприкордонслужбі України.

"Завчасно інформацію про переправлення нелегальних мігрантів через кордон з Україною в Румунію надали оперативники Держприкордонслужби" , — йдеться в повідомленні.

Згодом наряд разом з оперативними співробітниками Нацполіції в районі перехрестя доріг Багринівка — ст. Вовчинець — Черепківці, що за кілометр від кордону, зупинили авто, в якому знаходилися водій — громадянин України, і чотири іноземці.

Пасажири — троє чоловіків і жінка — документів при собі не мали. Під час бесіди прикордонники зʼясували, що чоловіки з Пакистану, а їх супутниця — з Афганістану.

Затриманих іноземців доставили в пункт тимчасового утримання Чернівецького прикордонного загону.

Щодо водія до Нацполіції відправлено повідомлення за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).