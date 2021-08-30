На порталі ПФУ можна перевірити стан опрацювання електронних трудових книжок

ПФУ повідомляє, що в кабінеті страхувальника тепер доступні результати по всіх надісланих зверненнях щодо оцифрування відомостей про трудову діяльність працівників, повідомляє ЛигаБизнес.

В розділі «Відомості про трудові відносини», заповнивши пошукові поля та натиснувши кнопку «Пошук», можна побачити інформацію про передані копії документів як конкретного працівника, так і про всіх загалом.

Особливу увагу слід звернути на статус звернення, оскільки лише відмітка «Виконано» свідчить, що сканкопії опрацьовані Пенсійним фондом та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.