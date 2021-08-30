Селезньов потрапив у скандал через нашивку з гаслом "Слава Україні!"

Нападник "Миная" Євген Селезньов потрапив у неприємну ситуацію після того, як на лицьовому боці його футболки в матчі шостого туру УПЛ проти "Шахтаря" не виявилося нашивки з гаслом "Слава Україні!" і картою нашої країни. Клуби української Прем'єр-ліги зобов'язали нанести цей патріотичний елемент на футболку, повідомляє Обозреватель.

У коментарі каналу "Брутальний футбол" наш співвітчизник пояснив, що не знав, які нашивки мають бути на формі згідно з регламентом. За його словами, це завдання має вирішувати адміністратор.

"Вась, я що футболки сам собі шию, бл*ть? Вони ж футболки роблять. При чому тут я? Є ж адміністратор. Можливо забули. Чому до мене все до**буються? Чому завжди я? Мені повісили футболку, я її одягнув. Я ж не дивлюся і не знаю, що там за регламентом має бути" , – заявив Селезньов.

Селезньов і Монзуль. Джерело: Кадр з відео

Євген Селезньов прокоментував відсутність нашивки. Джерело: Instagram "брутальний футболу"

В "Минаї" також заявили, що провина в цій ситуації лежить на працівниках клубу.

"Справа в тому, що ігрову футболку Селезньова через певні непередбачені обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле в матчі з "Шахтарем". Однак відповідальні за екіпіровку працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність всіх необхідних логотипів і наклейок на формі. Тому Євген вийшов на поле у футболці без шеврону "Слава Україні!" – написано на офіційному сайті "Миная".