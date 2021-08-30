В Афганістані заборонили знімати з банківських рахунків понад $200 в тиждень

Центральний банк Афганістану наказав усім приватним і міжнародним банкам обмежити зняття коштів з рахунків індивідуальних клієнтів до $200 (2000 афгані) в тиждень, про це з посиланням на директиву регулятора, повідомляє Новое время.

Таке рішення прийнято після виникнення фінансових труднощів в Афганістані і як то кажуть в директиві - буде носити тимчасовий характер.

Воно було прийнято через кілька годин після того, як сотні людей вийшли влаштували протести в Кабулі проти закриття банків.

Також афганський центробанк наказав всім приватним банкам відновити свою діяльність в країні на основі принципів і нормативів регулятора і дозволив здійснювати грошові перекази онлайн.

Відзначається, що після захоплення Кабула рухом Талібан, банківське обслуговування в країні виявилося недоступно. Роботодавці не можуть виплачувати зарплату співробітникам, а в людей закінчуються гроші.