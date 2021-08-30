Газ в Європі знову подорожчав
Сьогодні, 30 серпня, після початку торгів вартість природного газу на біржі ICE Futures піднялася до $598 за 1000 куб. м. Мова йде про найближчий (жовтневий) ф'ючерс на спотовий індекс TTF, повідомляє UBR.
З 27 серпня ціна виросла на $12. У п'ятницю торги закрилися на позначці $586 за 1000 куб. м.
Варто відзначити, що з жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" діє довгострокове бронювання потужностей газопроводу "Ямал-Європа". При цьому російський монополіст поки не бронював транзитні потужності цієї магістралі на річних і квартальних аукціонах.
До того ж в кінці поточного року очікується запуск майже добудованого "Північного потоку - 2".
Нагадаємо, 25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа зобов'язав Nord Stream 2 AG дотримуватися європейського законодавства. Це означає, що оператор "Північного потоку - 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". До того ж необхідний
"доступ альтернативних постачальників до 50% пропускної потужності газопроводу".