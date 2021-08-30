Газ в Європі знову подорожчав

Сьогодні, 30 серпня, після початку торгів вартість природного газу на біржі ICE Futures піднялася до $598 за 1000 куб. м. Мова йде про найближчий (жовтневий) ф'ючерс на спотовий індекс TTF, повідомляє UBR.

З 27 серпня ціна виросла на $12. У п'ятницю торги закрилися на позначці $586 за 1000 куб. м.

Варто відзначити, що з жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" діє довгострокове бронювання потужностей газопроводу "Ямал-Європа". При цьому російський монополіст поки не бронював транзитні потужності цієї магістралі на річних і квартальних аукціонах.

До того ж в кінці поточного року очікується запуск майже добудованого "Північного потоку - 2".