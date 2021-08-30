Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасів

У місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприсасами. Він одразу зателефонував до поліціїї та повідомив про небезпечну знахідку, повідомляє РБК-Україна.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили:

  • гранату Ф-1;
  • чотири гранати РГД-5;
  • тротилові шашки;
  • кайданки;
  • гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ";
  • 988 набоїв різного калібру;
  • магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт.;
  • деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.
"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.

Гранати та набої: в Броварах виявили схрон боєприпасів

Автор: Тіберій Юрик

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