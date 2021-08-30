Член "Нацкорпусу" порізав собі вени на знак протесту

Глава Черкаського міського відділення "Національного Корпусу" Дмитро Кухарчук, якому раніше вручили підозру в хуліганстві на акції під Офісом Президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени під Печерським управлінням поліції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кухарчука разом з Олегом Довбушем - ще одним учасником акції "Нацкорпусу" 14 серпня на Банковій - викликали до слідчого. Їх підозрюють в нанесенні травм поліції після ударів ногами.

В "Нацкорпусі" судовий процес назвали "переслідуванням ветеранів війни".