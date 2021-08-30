Разумков прокоментував обстріли Авдіївки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна дотримується своїх зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, але не буде мовчати у відповідь на порушення домовленостей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом ми бачимо загострення...Всі пам'ятають Авдіївку. На жаль, і вчора, і позавчора ми бачили знову обстріли, порушення домовленостей, узятих усіма сторонами процесу. Але тільки Україна виконує свої зобов'язання, сьогодні справді дотримується досягнутого в Мінську, домовленостей про припинення обстрілів і ведення бойових дій", - сказав Разумков у понеділок у Донецькій області.

"Але ми точно не будемо мовчати й захищатимемо себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні змушені жити в таких умовах. А все, що залежатиме від нас, від армії, від військово-цивільної адміністра ції, я впевнений, ми робитимемо", - додав спікер українського парламенту.

28 серпня, російські найманці на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів у районі Авдіївки були поранені й отримали бойові травми десятеро українських військовослужбовців. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан їхнього здоров'я - задовільний.