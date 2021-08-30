Доктор розповів, чому у жінок утворюється "загривок" на шиї

Омський лікар-остеопат, невролог Ольга Бєловолова пояснила, чому у жінок утворюється "загривок" в зоні шийно-грудного переходу. У народі цей горбок, який доставляє пацієнтам чимало проблем, ще називають "вдові горбик", повідомляє Російська газета.

За словами доктора, іноді "загривок" утворюється і у чоловіків, але частіше від неї все-таки страждають представниці прекрасної статі.

Якщо її помацати, то на дотик вона найчастіше як дуже щільний холодець, - образно розповіла доктор. - Що таке холодець? Застигла рідина. Чому бульйон перетворюється в холодець? Бульйон стає холодцем в умовах відсутності руху. Звідки ж у "загривку" холодець? Це міжклітинна рідина, яку давно ніхто «не ворушив". Плюс жирова клітковина, яка "любить" відкладатися в місцях з низькою рухливістю.

Ольга Бєловолова назвала причини, що сприяють виникненню застою міжклітинної рідини в зоні шийно-грудного переходу. Найчастіше "холодець" на шиї утворюється через напругу м'язів шиї і плечей, які з останніх сил утримують голову в вертикальному положенні. Нерідко це трапляється при тривалій роботі перед екраном і надмірному захопленні гаджетами.

Застій також можуть викликати суглобові "блоки" в міжхребцевих суглобах, травми черепа, натяг зв'язок перикарда, захворювання щитовидної залози, часті бронхіти та пневмонії, хронічний стрес, зниження зору і інші захворювання.

Якщо у вас з'явилася "загривок", необхідно звернутися за допомогою до фахівців, порадила невролог.