Зеленський ввів у дію рішення РНБО про загрози в енергетиці

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері, повідомляє УНІАН.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з указом, серед іншого, уряду доручається провести аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електроенергії та постачальників універсальних послуг та встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких суб'єктів господарювання.

Крім того, до 30 вересня 2021 року уряд має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів, а також забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків учасників ринку із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року.

Також Кабміну доручається розробити низку законопроектів: про заміну "зеленого" тарифу; про корпоратизацію "Енергоатому"; про передачу боргів облгазів.