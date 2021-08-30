ВООЗ вважає, що школи повинні бути відкритими під час пандемії

ВООЗ вважає, що школи повинні бути відкритими під час пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії. Школи повинні бути відкритими, повідомляє РБК-Украина.

Умови для роботи шкіл повинні бути більш безпечними.

"Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок", - заявили у ВООЗ.

Анастасія Рокитна

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics