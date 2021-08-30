ВООЗ вважає, що школи повинні бути відкритими під час пандемії
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії. Школи повинні бути відкритими, повідомляє РБК-Украина.
Умови для роботи шкіл повинні бути більш безпечними.
"Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок", - заявили у ВООЗ.
Анастасія Рокитна