ВООЗ вважає, що школи повинні бути відкритими під час пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії. Школи повинні бути відкритими, повідомляє РБК-Украина.

Умови для роботи шкіл повинні бути більш безпечними.

"Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок" , - заявили у ВООЗ.

Анастасія Рокитна