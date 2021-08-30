В Україні вакциновані колективи кожної третьої школи

До початку нового навчального року щеплення від коронавірусу отримали 29% колективів українських шкіл. Про це заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, повідомляє Вести.

"Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч педагогів - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч чоловік - вакциновані однією дозою", - повідомив Кононенко.

Такі показники, на думку чиновника, можна вважати успішними. Проте в МОЗ ведуть подальшу роботу популяризації щеплень.