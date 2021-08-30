Донбас буде першочерговим на переговорах Зеленського і Байдена - Разумков

Ситуація на сході України буде першочерговим питанням на майбутніх переговорах у Вашингтоні президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані - ред). А для нас, для країни, яка перебуває у стадії війни, це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що й питання "Північного потоку" буде також однією з ключових тем для обговорення. Ну й інші поточні питання" , - сказав Разумков журналістам у понеділок у Донецькій області.

Сьогодні спікер українського парламенту перебуває з робочою поїздкою в районі проведення Операції об'єднаних сил.