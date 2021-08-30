В Україну прибудуть понад 20 000 хасидів – ДПСУ

На початку вересня в Україні очікується прибуття понад 20 000 хасидів на святкування Рош а-Шана. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, повідомляє Ліга.net.

За даними прикордонників, більшість паломників-хасидів прибудуть в Україну через пункти пропуску Бориспіль і Жуляни, в зв'язку з чим ДПСУ підсилює там прикордонний контроль.

У Держприкордонслужбі повідомили, що українські військовослужбовці докладно вивчили ізраїльські паспорти, види підробок і законодавчу базу з питань пропускних операцій.

Своєю чергою, 27 серпня глава МВС Денис Мона﻿﻿стирський зустрівся з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським, щоб обговорити організацію паломництва брацлавських хасидів Умані.

Бродський заявив, що в цьому році очікується прибуття в Україну близько 50 000 ізраїльтян і громадян інших держав. Ізраїльським громадянам встановили "чіткий припис" – пройти тест на COVID-19 в аеропорту вильоту і після повернення, а також неухильно дотримуватись санітарних правил, встановлених українським законодавством.

За даними поліції Черкаської області, понад 50 патрульних з Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів будуть забезпечувати безпеку місцевих жителів і іноземних гостей під час святкування іудейського Нового року. Також до патрулювання приєднається загін Штурм.