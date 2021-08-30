У ПФУ пояснили, хто і чому не отримає е-лікарняний

Помилки або відсутність даних - причини, за якими неможливо буде отримати е-лист про непрацездатність, тому в Пенсійному фонді просять перевірити інформацію в реєстрі застрахованих осіб фонду, повідомляє UBR.

Про це поінформував заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький.

За його словами, з червня в країні стали видавати е-лікарняні. До 1 вересня паралельно з паперовими листами про непрацездатність будуть видаватися і е-листи. Але якщо якийсь заклад охорони здоров'я вже видає конкретно е-листи, тоді він і буде їх видавати.

Малецький зазначив, що процес видачі лікарняних заснований на інформаційній взаємодії кількох інформаційних ресурсів:

інформаційних ресурсів ПФУ;

установ охорони здоров'я та електронної охорони здоров'я.

"Те, що стосується реєстру застрахованих осіб систем ПФУ, та інформація, яка в ньому є, базується на звітах страховиків ... Важлива наявність інформації про трудові відносини між застрахованою особою та його роботодавцем або страховиком" , - сказав він.

Якщо є помилка у звіті, несвоєчасно подано інформацію або інформація відсутня, то е-листок про непрацездатність не видається. Перевірити інформацію можна в кабінеті електронних послуг фонду.

Для отримання е-лікарняного не потрібно: повна назва підприємства, де працює особа, і код ЄДРПОУ, адже інформація про підприємство формується автоматично за даними реєстру.