Скарлетт Йоханссон і Кріс Еванс возз'єднаються в новому фільмі від Apple

Зірки "Месників" Скарлетт Йоханссон (Чорна вдова) і Кріс Еванс (Капітан Америка) возз'єднаються на знімальному майданчику заради пригодницького фільму "Примарний" (Ghosted) від Apple, повідомляє УНИАН.

Як пише The Hollywood Reporter, режисером проекту стане британець Декстер Флетчер, відомий відразу за кількома успішними байопіками – "Рокетмен", "Богемська рапсодія" і "Едді "Орел", а також фільмом "Шерлок Холмс 3" з Робертом Дауні-молодшим і Джудом Лоу, який має вийти на екрани цього року. Сценарій до фільму напишуть Ретт Різ і Пол Верник.

Подробиці проекту поки невідомі, проте він описується як романтична пригодницька історія з високою концепцією в дусі пригодницького фільму 1984 року "Роман з каменем". Також невідомо, яким буде бюджет фільму, але, за даними видання, фільм буде дорогим.

Раніше стало відомо, що Йоханссон зніметься в новому фільмі американського режисера Уеса Андерсона ("Готель "Гранд Будапешт", "Королівство повного місяця", "Водне життя Стіва Зіссу"). Це буде одна з перших робіт актриси в кіно після народження її другої дитини в серпні 2021 року.

Еванс же після відходу з Marvel більше зосередився на суспільно-політичній діяльності. За три роки у нього було всього дві великі ролі, за які він отримав позитивні відгуки – в кримінальній комедії "Нажі наголо" і міні-серіалі "Захист Джейкоба" від Apple. Також зовсім нещодавно завершилися зйомки бойовика "Сіра людина" з Крісом Евансом і Райаном Гослінгом в головних ролях від режисерів "Месників" Джо і Ентоні Руссо.