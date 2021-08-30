Нові ціни, курс долара і тарифи: що зміниться у вересні

У вересні в Україні очікується зниження цін на соняшникову олію, курятину, подорожчання долара і зростання місячних тарифів на газ. Крім того, вже на початку осені в країні може значно погіршитися епідеміологічна ситуація, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому зміниться життя українців у вересні, читайте далі в матеріалі.

Як зміняться ціни на продукти в Україні

Традиційно у вересні може подешевшати частина овочів і фруктів, розповідає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Крім того, ціни на деяку продукцію завищені. Наприклад, у випадку з соняшниковою олією.

"Соняшникова олія, курятина, яйця, цукор, крупа. Там кілька великих гравців, які забезпечують практично весь ринок. Вони передусім орієнтовані на експорт і валютну виручку" , – пояснює Новак.

І щойно зростають ціни на світових ринках, відразу ж злітають цінники і в Україні.

Продавати на внутрішньому ринку в тому разі, якщо цю ж продукцію можна експортувати за значно вищими цінами, не вигідно. Але якщо ситуація на світових ринках стабілізується і ціни там знижуються, в Україні вартість продукції знижується суттєво меншими темпами. Яскравий приклад цього – соняшникова олія. Поки в світі ціни на неї знизилися на 10%, в Україні цінники зменшилися всього на 2%.

Що буде з курсом долара у вересні

У вересні вартість валюти перейде психологічну позначку в 27 грн/$, упевнена більшість опитаних експертів. Аналітикиня Сoncorde Capital Євгенія Ахтирко вважає, що валюта буде на рівні 27-27,2 грн/$.

Як змінювався курс долара в Україні. Джерело: НБУ

Ще один сценарій озвучив колега Ахтирко з Esperio Ян Кароль. Він вважає, що до кінця вересня українців чекає курс долара близько 27 грн/$.

"Поточний курс гривні виглядає досить привабливо для збільшення валютних заощаджень. Звичайно, про різке падіння вартості гривні не йдеться" , – пояснив Кароль.

За борги зможуть від'єднувати комуналку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасував обмеження на від'єднання комунальних послуг під час карантину. Це означає, що попередивши боржника за 30 днів, уже в вересні в українців можуть від'єднувати електроенергію та газ.

Скільки українці заборгували за комуналку. Джерело: Держстат

Зауважимо, що українські сім'ї заборгували 24,7 млрд грн за газ, близько 21,5 млрд – за опалення і гарячу воду, ще 7,1 млрд грн – за електроенергію. Крім того, 6,4 млрд грн недоплатили за воду, 5,5 млрд грн за утримання будинку та прибудинкової території та 1,2 млрд – за вивезення сміття, йдеться в даних Державної служби статистики.

Тарифи на газ перерахують, але не для всіх

Українці, які купують газ за річними тарифами, зміни на собі не відчують. Водночас клієнтам з місячними цінами доведеться платити більше. Тарифи переглянула більшість постачальників. Наприклад у вересні:

"Київгазенерджи" підвищив ціни з 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Маргаз" – залишиться на рівні 8,75 грн за куб;

"Черкасигаз збут" – з 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Зазначимо, абсолютна більшість українців платить за блакитне паливо за річними тарифами. З травня всіх клієнтів автоматично перевели на таку ціну. А деякі постачальники, наприклад, "Нафтогаз", зовсім скасували місячні пропозиції.

Крім того, у вересні починається навчальний рік, а аналітики прогнозують загострення епідеміологічної ситуації, що також може призвести до посилення карантинних обмежень.