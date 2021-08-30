Renault анонсувала нову модель Jogger

На майбутньому автошоу IAA-2021 у Мюнхені компанія Renault презентує під брендом Dacia нову модель Jogger. Автомобіль змінить у продуктовому портфоліо марки Logan MCV, повідомляє Обозреватель.

Світовий дебют Dacia Jogger відбудеться 3 вересня на спеціальній онлайн презентації, а фізично новинку зможуть побачити відвідувачі стенду компанії на автосалоні у Мюнхені 3 дні потому.

Dacia Logan MCV. Джерело: Renault

Універсальний сімейний автомобіль має просторий та місткий салон. Він ідеально підійде як для повсякденного використання, так й для виїздів на природу. Jogger буде запропонований у 5- та 7-місному виконанні, а також у декількох варіантах комплектації.

Для зниження собівартості, новинка буде максимально уніфікована з іншими представниками сімейства Dacia. За своєю стилістикою найбільш близьким до Jogger буде "позашляховий" Sandero Stepway. Новинка отримає захисний обвіс по периметру та бампера з контрастними вставками.

Також для Jogger будуть доступні силові агрегати, вже випробувані на моделях Logan та Sandero. Очікується, що новинка отримає бензиновий мотори об'ємом 1 л потужністю 65 та 100 к.с., а також 1,5-літровий турбодизель (85 та 115 к.с.). Можлива поява турбованого бензинового двигуна об'ємом 1,3 л.