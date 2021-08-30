Мінцифри в ході візиту до США представить "Дію" - Федоров
В ході візиту в США українська делегація представить ряд електронних сервісів, в тому числі додаток "Дія", повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Вилітаємо до США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг (усна або візуальна презентація проєкту з метою пошуку інвесторів, готових фінансувати в цей проєкт. - ред.) України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати й запропонувати", - написав він у Facebook