Кількість жертв ракетного удару США в Кабулі зросла

Кількість жертв унаслідок ракетного удару, який Збройні сили США завдали в неділю, 29 серпня, по Кабулу, зросла до 12, повідомляє Кореспондент.

Уточнюється, що семеро загиблих - діти у віці від двох до десяти років. Більшість жертв було членами однієї сім'ї.

За словами представника Центрального командування ВС США Вільяма Урбана, американські військові проводять перевірки через повідомлення про загибель мирних жителів під час авіаудару в Кабулі, але наполягають на тому, що їм вдалося усунути загрозу з боку угруповання Ісламська держава в Хорасані, що є відгалуженням екстремістської організації Ісламська держава.

Як повідомляють афганські ЗМІ, інцидент стався в кабульському районі Хаджі-Горба, який примикає до злітно-посадкової смуги аеропорту.

Внаслідок атаки було знищено два транспортні засоби та частково зруйновано житловий будинок.