Україна відмовиться від приватизації обленерго – указ

Кабінет Міністрів спільно з Фондом держмайна України (ФДМ) до 31 серпня мають виключити з переліку об'єктів великої приватизації та переліку об'єктів малої приватизації пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго), що належать державі, із подальшою передачею їх в управління Міністерства енергетики, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідне доручення міститься в рішенні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 липня цього року, яке введене в дію указом президента №452 від 28 серпня та оприлюднене на сайті глави держави.

"Завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електроенергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - йдеться також у документі.

Як повідомлялося, до приватизації кілька років готують пакети акцій по 70% "Хмельницьк-" і "Миколаїв-", 65% "Харків-", 60,25% - "Запоріжжя-" та 50,99% "Тернопільобленерго". У червні цього року ФДМ представив оновлений графік приватизації, в якому продаж чотирьох обленерго ("Миколаїв-", "Харків-", "Запоріжжя-" і "Хмельницькобленерго") заплановано на лютий 2022 року, тоді як ще двох обленерго, які залишаються у держави ("Тернопіль-" та "Черкасиобленерго"), поки що немає.

Передбачалося, що найближчим часом буде оголошено конкурс із відбору радника для їх продажу.

"Два (обленерго) ще не можемо поставити в графік, тому що не дуже розуміємо, як приймуть рішення інші органи влади, які від нас не залежать", - пояснив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

Він нагадав, що у випадку "Черкасиобленерго" ФДМ управляє 46% акцій, а ще 25% перебувають в управлінні ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕСКО"), і ці два пакети потрібно об'єднати.