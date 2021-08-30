Осіннє взуття 2021: що буде стильно виглядати на ваших ніжках

Цієї осені в тренді будуть п'ять пар взуття. Вони не тільки зігріють ваші ніжки, але і ідеально доповнять образ в цілому. Ви можете експериментувати, поєднуючи їх з різними стилями одягу, повідомляє УНИАН.

Лофери

У моді будуть не класичні "чоловічі" моделі, а з нетривіальною грубою підошвою або на широкому стійкому каблуці. Тренд на комфорт ніхто не відміняв.

instagram.com/roomroom_krs

Оксфорди

"Вони теж перекочували на жіночі ніжки саме з чоловічого гардероба, і звичайно ж, зазнали трендові зміни підошви" , - говорить стиліст Росіна Трач.

instagram.com/step_boutique_ua

Човники

Човники - це вже класика, та не класика. Зручне і жіночне взуття на низькому ходу доповнилося всілякими ремінцями, плетеними стрічками і зав'язками. Також на перший план виходять найнесподіваніші матеріали пошиття і їх поєднання.

instagram.com/glass_slipper_for_any_girl

Жокейські чоботи

За словами стиліста, цієї осені вони будуть в тренді як ніколи. Строгість чітких ліній і жорсткість форм стануть відмінним ансамблем з легкими сукнями, щоб на контрасті зіграти по-стильному.