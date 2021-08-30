Кількість вакансій в Україні різко зросла

В Україні загальна кількість вакансій від роботодавців зросла на 47%. Зокрема, йдеться про порівняння кінця літа цього року і аналогічного періоду минулого року, повідомляє Обозреватель.

У той час, як число вакансій від роботодавців значно вище аналогічного торішнього періоду, кількість претендентів, навпаки, продовжує знижуватися. Про це розповіли представники сайту з пошуку роботи Jooble.

Згідно з дослідженням фахівців, з середини березня 2021 року число людей, які шукають роботу, знизилося на 14%.