Телеканал СТБ відмовився проводити Нацвідбір на "Євробачення": причина

Телеканал СТБ припиняє проводити Нацвідбір відомого музичного конкурсу "Євробачення". Тепер цим самостійно займеться Громадський мовник ("Суспільне"), повідомляє Обозреватель.

Причиною є те, що телеканал "Суспільне" захотів показувати Нацвідбір виключно на своєму ресурсі. Про це ексклюзивно повідомила Наталія Франчук – керівниця Національного відбору "Євробачення".

"Нещодавно була опублікована стаття з інформацією, що "Суспільне" хоче показувати Нацвідбір "Євробачення" тільки у себе. Ось і причина" , – зазначила Франчук.

У пресслужбі телеканалу СТБ зазначили, що про подальшу долю Нацвідбору "Євробачення" можна дізнатися тільки у "Суспільного".

Сергій Притула був ведучим на Нацвідборі "Євробачення". Джерело: Телеканал СТБ

Відомо, що виробництвом Національного відбору займалася творча студія StarLightProduction. Телеканали СТБ і UΛ: Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору у 2015 році.

У Громадського мовника був запит залучити до відбору унікальний досвід СТБ як творця найвидатніших талант-шоу, а СТБ взяв на себе зобов'язання з проведення всеукраїнських кастингів і прямих ефірів.