Названі хвороби, які можуть з'явитися від м'ясного бульйону

М'ясні бульйони підвищують ризик розвитку серйозних захворювань. Чого саме варто побоюватися, розповів кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Андрій Бобровський, повідомляє радио sputnik.

Бульйон - корисне і відновлює сили блюдо, його часто призначають після перенесених захворювань або хірургічних втручань. Однак щоденне вживання яловичого або курячого бульйону може завдати шкоди здоров'ю, попередив кандидат медичних наук, лікар-дієтолог, доцент медичного факультету СПбГУ Андрій Бобровський.

Перш за все, за його словами, це пов'язано з препаратами, які використовуються при вирощуванні худоби і птиці. Крім того, споживання жирних м'ясних бульйонів рекомендується скорочувати для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Також він не рекомендує вживати жирні м'ясні бульйони при сечокам'яній хворобі та деяких інших захворюваннях.

"Жирний наваристий бульйон може привести до нападу подагри, жовчнокам'яної, сечокам'яної хвороби, до нападу панкреатиту, оскільки він може викликати посилену роботу підшлункової залози. Бульйони також не рекомендуються при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту", - додав Андрій Бобровський.

Все перераховане відноситься саме до м'ясних бульйонів, уточнив кандидат медичних наук. Це менше стосується бульйонів з риби й зовсім не належить до овочевих бульйонів, уклав він.