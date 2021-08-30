"Поліпи в кишечнику: лікар назвала причини і симптоми

Поліпи - збірний термін, який використовується для позначення різних за походженням патологічних утворень, що піднімаються над поверхнею слизових оболонок. На своїй сторінці в соціальній мережі гінеколог, проктолог Юлія Желтоножская розповіла про причини виникнення поліпів, повідомляє Clutch.

Поліпи можуть утворитися в кишківнику будь-якої людини. В більшості випадків симптоми відсутні. Якщо доброякісні пухлини переважають в прямій кишці, то симптомами можуть бути свербіж, печіння, запори, метеоризм або кровотеча. Дані прояви можуть свідчити й про інших захворюваннях, тому слід пройти обстеження в будь-якому випадку.

Точно встановлених даних про причини, що впливають на появи захворювання в медицині не існує. Статистичні спостереження дозволяють лише припускати деякі взаємозв'язки:

спадкової схильності;

малорухливого способу життя;

неправильного харчування, що не містить рослинну клітковину і рясного вуглеводами і тваринними жирами;

порушеної екології;

дисбактеріоз;

схильності до запорів;

дивертикулеза (мішкоподібне випинання стінки трубчастого або полого органу);

злоякісних новоутворень в кишечнику.

Регулярні запори та дискінезія кишківника сприяють появі пухлини, тому не відтягуйте візит до лікаря! Не ігноруйте турбують вас симптоми! Записуйтеся на прийом при відчутті дискомфорту.