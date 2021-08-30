У Парижі швидкість авто обмежили до 30 км/годину

Відсьогодні в Парижі швидкість руху автотранспорту майже повсюдно обмежена до 30 кілометрів на годину. Обмеження не поширюється лише на кільцеву дорогу (Переферік), бульвари навколо міста, а також на деякі великі авеню, наприклад — Єлисейські поля, повідомляє Деловая столица.

Таким чином мерія міста має намір підвищити безпеку дорожнього руху в місті та сприяти захисту екології з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, по кільцевій можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а по бульварах — зі швидкістю 50 км/год на годину.

Як зазначається, дане обмеження було однією з передвиборчих обіцянок мера Парижа Ан Ідальго. На тлі пандемії коронавірусу Ідальго різко збільшила кількість велосипедних доріжок у столиці і одночасно скоротила кількість автомобільних парковок.

Проте, пише видання, обмеження не дуже схвалюють жителі передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. У той же час, згідно з соцопитуванням, проведеним інститутом Ifop, 61% парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/ч.

Нагадаємо, 27 серпня на дорогах України запрацювали 20 нових комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.