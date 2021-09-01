Неймовірні гарячі бутерброди: як приготувати ситний сніданок

Ситні гарячі бутерброди – хороший варіант сніданку на швидку руку. У таку страву можна додати будь інгредієнт до смаку і приготувати на плиті, в духовці або в мікрохвильовій печі. Бутерброд можна загорнути у фольгу і взяти на роботу або дати дитині в школу, повідомляє УНИАН.

Гарячі бутерброди з куркою і грибами

Багет або батон – 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Кріп.

Червона цибуля – половина цибулини.

Варена або смажена курка – 100 г.

Молоко – 5 ст. л.

Адигейський сир – 30 г.

Гриби – 50 г.

Сіль, перець на смак.

Цибулю і гриби обсмажте в сковороді до золотистого кольору. Сир, кріп і м'ясо дрібно наріжте і змішайте з грибами і цибулею. Вбийте сирі яйця з молоком, перемішайте, посоліть і поперчіть.

Багет наріжте скибочками товщиною 1 см і приберіть м'якуш посередині. Викладіть скибочки багета на розігріту сковорідку, покладіть всередину хліба начинку і обсмажуйте кілька хвилин з двох сторін.

Бутерброди з шинкою і сиром на сковороді





Яйця – 2 шт.

Шинка (або ковбаса) – 6 шматків.

Сир твердий - 6 шматків.

Молоко – 3 ст. л.

Хліб білий – 6 скибочок.

Рослинна олія – для смаження для смаження

Сіль на смак.

Підготуйте всі інгредієнти. На скибочки хліба викладіть сир і шинку. Зверху накрийте другою скибочкою. Яйця з молоком перемішайте до однорідності, посоліть і поперчіть. Занурте бутерброд в яйце з двох сторін.

Обсмажуйте бутерброди на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки. Сир всередині повинен розтанути. Готові бутерброди викладіть на серветку.

Бутерброди з шинкою, овочами і сметаною

Батон – 6 скибочок.

Шинка – 60 г.

Сир твердий – 50 г.

Сметана – 1 ст. ложка.

Кріп свіжий – 5 г.

Перець болгарський – 40 г.

Помідор – 60 г.

Зелена цибуля – 5 г.

Сіль, перець за смаком.

Шинку наріжте кубиками, сир натріть на тертці. Подрібніть помідор, зелень і болгарський перець. Викладіть в миску шинку, сир, помідор, болгарський перець і зелень, додайте сметану, посоліть і поперчіть.

Начинку викладіть на скибочки хліба. Готувати бутерброди можна на сухій сковороді під кришкою 3 хвилини, або поставити в мікрохвильовку на 5-7 хвилин.