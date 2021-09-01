Неймовірні гарячі бутерброди: як приготувати ситний сніданок
Ситні гарячі бутерброди – хороший варіант сніданку на швидку руку. У таку страву можна додати будь інгредієнт до смаку і приготувати на плиті, в духовці або в мікрохвильовій печі. Бутерброд можна загорнути у фольгу і взяти на роботу або дати дитині в школу, повідомляє УНИАН.
Гарячі бутерброди з куркою і грибами
- Багет або батон – 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Кріп.
- Червона цибуля – половина цибулини.
- Варена або смажена курка – 100 г.
- Молоко – 5 ст. л.
- Адигейський сир – 30 г.
- Гриби – 50 г.
- Сіль, перець на смак.
Цибулю і гриби обсмажте в сковороді до золотистого кольору. Сир, кріп і м'ясо дрібно наріжте і змішайте з грибами і цибулею. Вбийте сирі яйця з молоком, перемішайте, посоліть і поперчіть.
Багет наріжте скибочками товщиною 1 см і приберіть м'якуш посередині. Викладіть скибочки багета на розігріту сковорідку, покладіть всередину хліба начинку і обсмажуйте кілька хвилин з двох сторін.
Бутерброди з шинкою і сиром на сковороді
- Яйця – 2 шт.
- Шинка (або ковбаса) – 6 шматків.
- Сир твердий - 6 шматків.
- Молоко – 3 ст. л.
- Хліб білий – 6 скибочок.
- Рослинна олія – для смаження для смаження
- Сіль на смак.
Підготуйте всі інгредієнти. На скибочки хліба викладіть сир і шинку. Зверху накрийте другою скибочкою. Яйця з молоком перемішайте до однорідності, посоліть і поперчіть. Занурте бутерброд в яйце з двох сторін.
Обсмажуйте бутерброди на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки. Сир всередині повинен розтанути. Готові бутерброди викладіть на серветку.
Бутерброди з шинкою, овочами і сметаною
- Батон – 6 скибочок.
- Шинка – 60 г.
- Сир твердий – 50 г.
- Сметана – 1 ст. ложка.
- Кріп свіжий – 5 г.
- Перець болгарський – 40 г.
- Помідор – 60 г.
- Зелена цибуля – 5 г.
- Сіль, перець за смаком.
Шинку наріжте кубиками, сир натріть на тертці. Подрібніть помідор, зелень і болгарський перець. Викладіть в миску шинку, сир, помідор, болгарський перець і зелень, додайте сметану, посоліть і поперчіть.
Начинку викладіть на скибочки хліба. Готувати бутерброди можна на сухій сковороді під кришкою 3 хвилини, або поставити в мікрохвильовку на 5-7 хвилин.